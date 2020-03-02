Решетников: влияние коронавируса не отразится на предполагаемом экономическом цикле в РФ

02.03.20 15:20

© РИА Новости. Михаил Климентьев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ в апреле уточнит макропрогноз на 2020-2022 годы с учетом влияния коронавируса, оно будет временным и не отразится на предполагаемом экономическом цикле в России, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Мы продолжаем работу над оценкой текущей ситуации. Последствия коронавируса будут серьезнее и глубже, чем мы предполагали в конце января, до 9 апреля мы уточним прогноз на 2020-2022 годы", - сказал министр.

"Подчеркну, что это скорее является точкой для принятия дополнительных решений в экономической сфере, нежели для бюджетной сферы, поскольку бюджет действующими правилами серьезно защищен от тех колебаний, которые мы сейчас имеем, в том числе из-за коронавируса", - добавил он.

"В любом случае любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер, и какая бы ситуация или настроения не складывались, все равно в конечном итоге мы выйдем на тот экономический цикл, которые предполагали", - подчеркнул Решетников.

Как сообщалось, правительство прогнозирует рост российской экономики темпами свыше 3% начиная с 2021 года.