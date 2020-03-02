02.03.20 13:44

© РИА Новости. Павел Лисицын

2 марта. Interfax-Russia.ru - Партия "Справедливая Россия" подготовила 12 поправок в Конституцию РФ, сообщил представитель фракции в Государственной думе Дмитрий Ионин в понедельник на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал".

"Наша позиция, что сегодня именно социальная часть Конституции, которую нам предстоит менять, самая важная (...). В этой ситуации представители "Справедливой России" внесли 12 поправок", - заявил спикер, уточнив, что является одним из соавторов трех поправок.

Одна из поправок "эсеров" предусматривает закрепление в Конституции "предыдущего" пенсионного возраста: выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин - в 60 лет, кроме соответствующих категорий, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Депутаты "Справедливой России" предлагают установить ежегодную индексацию пенсий, социальных выплат с формулировкой не ниже прожиточного минимума", в том числе работающим пенсионерам, уточнил Ионин. Одним из предложений "эсеров" стал запрет на принятие федеральных законов, отменяющих социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления соответствующего возмещения.

Кроме того, представители фракции подняли вопрос о невозможности иметь двойное гражданство или вид на жительство для чиновников любого уровня, в том числе муниципального. Также "эсеры" в своих поправках предлагают установить минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и объем расходов федерального бюджета на здравоохранение - не менее 7% от объема ВВП РФ.

Также в поправках звучит "возможность гарантированного безвозмездного предоставления каждому желающему гражданину земельного участка площадью гектар". Как пояснил Ионин, таким образом фракция предлагает "спроецировать на всю страну" программу "Дальневосточного гектара" (согласно федеральному закону с осени 2016 года россиянам предоставили возможность получить по 1 гектару земли на Дальнем Востоке).

"В принципе, это все вытекает из тех законопроектов, которые мы (депутаты "Справедливой России" - ИФ) ранее уже вносили (на рассмотрение в Госдуму - ИФ), которые по разным причинам пока либо лежат без движения, либо отменялись", - заявил Ионин.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 20 января внес законопроект о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение в Госдуму. 23 января Госдума приняла проект закона в первом чтении. Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Глава государства эту инициативу поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России. На проведение голосования по поправке к Конституции из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.