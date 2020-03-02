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02.03.20 13:49

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

© РИА Новости. Алексей Никольский
2 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

Подписанный закон размещен на официальном портале правовой информации.

Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 тыс. 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 тыс. 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же, как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Закон также сокращает срок выдачи сертификата на маткапитал.

Кроме того, Путин подписал изменения в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании", в том числе касающиеся организации здорового питания в учебных учреждениях.

"Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Это решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

"Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях, которые определяются правительством Российской Федерации", - отмечается в законе. "Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года", - говорится в документе.

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