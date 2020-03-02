Идею введения налога на домашних животных в ГД назвали провокацией

02.03.20 14:02

Фото со страницы Владимира Бурматова в соцсети

2 марта. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил категорически против введения любых налогов и сборов на домашних животных.

"Любые подобные заявления иначе как провокацией назвать нельзя. Никаких налогов на животных в России быть не должно. Это моя глубокая убежденность и позиция партии", - сказал Бурматов ("Единая Россия") журналистам в понедельник, комментируя предложение якутских властей обсудить возможность введения сборов с владельцев собак.

По словам депутата, "любое введение налога приведет к массовому избавлению от питомцев и та проблема, которую пытаются решить якутские власти, сильно усугубится".

"Люди просто начнут выкидывать животных, не желая платить налоги", - считает Бурматов.

Он подчеркнул, что задача властей - поддержка добросовестных владельцев домашних животных и наказание тех, кто не заботится о своих питомцах.

"Безусловно, безответственных владельцев животных наказывать надо. По инициативе "Единой России" в новую версию КоАП предлагается внести статью за оставление питомца и штрафовать за это. Якутские же власти предлагают фактически наказывать ответственных хозяев. Это просто глупость", - сказал парламентарий.

Бурматов напомнил, что ранее партия вышла с предложением к Минприроды направлять в регионы федеральные средства на строительство приютов для животных и получила поддержку министерства.

"Регионам надо помогать строить приюты. И сами субъекты РФ должны направлять средства на строительство приютов для бездомных животных, а не на их уничтожение, как это делается сейчас. В год фактически разворовывается 2 млрд рублей, которые выделяются на ликвидацию бездомных животных", - подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что власти Якутска намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, сегодня в законе не прописана ответственность владельцев животных за их содержание. При этом, по ее словам, во многих странах мира действуют налоги на животных, на которые строятся и существуют приюты для брошенных питомцев.