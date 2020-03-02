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Бродячие собаки убили самку марала в нацпарке "Красноярские Столбы"

© РИА Новости. Сергей Пятаков
2 марта. Interfax-Russia.ru - Молодая самка марала, проживавшая на территории национального пара "Красноярске столбы" и находившаяся под его охраной, стала жертвой стаи бездомных собак, сообщили в пятницу в пресс-службе парка.

По данным учреждения, ЧП произошло на восточном входе "Столбов". Это была молодая восьмимесячная особь. Результаты вскрытия показали, что маралуха была полностью здорова. В желудке найдены остатки непереваренной пищи.

"Выявлен перелом позвоночника. Судя по всему, псы загнали жертву на скалу, откуда она упала и сломала позвоночник, а потом они добили ее в ручье. Таким образом, нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя директора по охране заповедной территории нацпарка Ивана Кириллова.

Отмечается, что случаи нападения бродячих собак на животных заповедника участились в 2018-2019 годах.

"Два года назад в этом же месте бездомные собаки задрали двух маралов и косулю. В прошлом году зарегистрировано более 10 таких случаев охоты. Стаи собак регулярно попадают на камеры учета, размещенные на входах в парк, а также отмечаются фотоловушками, установленными на территории "Столбов", - говорится в пресс-релизе.

По данным специалистов парка, в прошлом году на территории "Красноярских Столбов" и в его охранной зоне было встречено 353 бродячие собаки, что в 4,5 раза больше, чем в 2017 году.

В настоящее время администрация национального парка готовит очередное обращение к городским властям о мерах по изъятию бродячих собак с территории Красноярска и прилегающих поселков, а также дачных массивов.

Ранее сообщалось, что 28 февраля власти Красноярска ввели режим ЧС в отдельных районах города в связи с жалобами жителей на агрессивных бродячих собак. По информации мэрии, это связано с исполнением новых требований федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Администрация краевого центра намерена инициировать внесение изменений в данных закон по пользу безопасности граждан.

Также сообщалось, что в конце февраля в разных районах Красноярска были найдены тела людей с укусами собак. По данным фактам в СКР возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Убийство", проводятся прокурорские проверки. Был задержан и помещен под домашний арест руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Петрюк.

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