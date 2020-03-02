Вирус COVID-19 обнаружен у прибывшего из Италии россиянина

02.03.20 14:31

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 марта. Interfax-Russia.ru - У гражданина России, вернувшегося в РФ из Италии, в понедельник подтверждено наличие коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим вирусом.

"2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 у гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении.

Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

В Российскую Федерацию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия.

"Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Лица, с которым контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, в России ранее было выявлено двое граждан Китая с диагнозом "коронавирус", они уже выздоровели. Также на территории России в настоящее время находятся еще трое граждан РФ, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", это эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess из Японии.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80,026 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 8,4 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 - в Италии, 20 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 3,736 тыс. - выявлено в Южной Корее, 1,694 тыс. - в Италии, 978 - в Иране, на территории Японии - 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 130 больных, в Сингапуре - 106 больных, Гонконге - 98, США - 74, Испании - 71, Германии - 66, Кувейте - 45, Таиланде - 42, на Тайване - 40, Бахрейне - 38, Великобритании - 35, Австралии и Малайзии - по 29, ОАЭ - 21, Канаде - 20, Ираке и Норвегии - по 19, Вьетнаме - 16, Швеция - по 15, Макао, Нидерландах и Швейцария - по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 39 странах мира.