Зима в Екатеринбурге оказалась аномально теплой за всю историю наблюдений

02.03.20 14:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

2 марта. Interfax-Russia.ru - Средняя температура воздуха прошедшей зимой в Екатеринбурге оказалась вдвое выше нормы, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Зима оказалась рекордно теплой, это самая теплая зима в истории метеорологических наблюдений в Екатеринбурге", - отметил собеседник агентства.

Так, средняя температура трех зимних месяцев в городе составила минус 6,3 градуса при климатической норме в минус 13,2 градуса. Кроме того, температура в феврале, который принято считать ветреным и достаточно суровым, оказалась близка к среднему мартовскому показателю.

Причиной теплой зимы на Урале стала большая подвижность атмосферы.

"Не было антициклональной холодной погоды, потому что процессы с Атлантики были очень активными, Арктика никак не могла вклиниться. Теплый воздух надвигался большими валами, охватывал всю Европу, Урал и даже Западную Сибирь", - объясняет специалист.

Также мощным движением воздушных масс с Атлантики объясняется ветреная погода.

Собеседник агентства также высказал предположение, что температура в марте окажется выше нормы.

"Будут определенные колебания (температуры - ИФ), может чуть-чуть подмораживать в первой декаде. Бурного тепла и того, чтобы все начало таять, не ожидается", - передает собеседник агентства.