Заболеваемость ОРВИ в Тульской области пошла на спад после дополнительных каникул для школьников

02.03.20 14:42

© РИА Новости. Антон Уницын

2 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация c заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Тульской области стабилизировалась в результате ограничения учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

"С 24 февраля по 1 марта в Тульской области зарегистрировано около 6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 22,9% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 21,9%. Самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников, где заболеваемость сократилась с 1 тыс. 684 до 1 тыс. 221 случаев, или на 28%. В разрезе отдельных возрастных групп эпидпорог не превышен", - сказал представитель ведомства.

По результатам лабораторного мониторинга сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа.

Как сообщалось, с 13 февраля в образовательных учреждениях Тульской области для снижения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ были введены ограничения учебного процесса с применением дистанционных форм обучения, самостоятельной работы обучающихся.