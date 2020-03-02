Три города Липецкой области получили гранты на благоустройство

02.03.20 14:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 марта. Interfax-Russia.ru - Липецкая область получит 134,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - это уникальная возможность для муниципальных образований привлечь на благоустройство ощутимые дополнительные средства, которые им предоставляет Минстрой России. Победа в конкурсе позволит преобразить общественные пространства с помощью уникальных проектов наших архитекторов и общественности", - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Липецкой области Илью Тузова.

В частности, предусмотрено благоустройство набережной реки Дон в Данкове, сквера имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улицы и площади Советская в Чаплыгине. Все проекты подготовлены с учетом мнений и предложений граждан, были продуманы концепции и наполнение пространств.

Так, Елец, лауреат в номинации "Исторические поселения", получит 44,5 млн рублей, а малые города - по 45 млн рублей.

"В числе трендов, которые отметили эксперты при оценке проектов 2020 года, - рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия, а также возросшая роль участия граждан при разработке проектов и привлечение инвестиций в реализацию проекта", - говорится в сообщении.

Из 286 заявок, поступивших в министерство строительства РФ, лишь 80 стали финалистами.