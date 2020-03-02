Выплаты приемным родителям проиндексировали во Владимирской области

02.03.20 14:46

© РИА Новости.Руслан Кривобок

2 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли изменения в действующий закон о выплатах приемным родителям и патронатным воспитателям, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения касаются индексации соответствующих выплат на 3,8%.

В частности, выплаты одному приемному родителю после индексации составят 6 тыс. 69 рублей в месяц (до изменений - 5 тыс. 847 рублей), второму родителю - 3 тыс. 34 рубля (сейчас 2тыс. 923 рубля), единственному - 9 тыс. 103 рубля (сейчас 8 тыс. 770 рублей).

В настоящее время во Владимирской области в неродных семьях воспитываются более 1,2 тыс. детей.

Кроме того, увеличится с 5 тыс. 847 рублей до 6 тыс. 69 рублей ежемесячное вознаграждение воспитателю за постинтернатное сопровождение сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Дополнительная надбавка предусмотрена тем, кто взял на себя заботу о ребенке-инвалиде или воспитывает шесть и более приемных детей.