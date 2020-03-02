Уполномоченному по правам человека в РФ могут запретить иметь иностранное гражданство

02.03.20 15:11

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 марта. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесены очередные поправки ко второму чтению проекту закона об изменении Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на Уполномоченного по правам человека", - сказал Крашенинников журналистам в понедельник.

По его словам, поправками предлагается указать в пункте "е" статьи 103, что Уполномоченным по правам человека может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кроме того, статью 129 предлагается дополнить положениями о запрете прокурорам иметь иностранное гражданство.

Предлагается указать, что прокурорами могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, пояснил Крашенинников.

Поправки внесены в понедельник группой парламентариев, которые входят в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию: Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров.