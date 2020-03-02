Матвиенко "Газпрому": механизм графиков синхронизации газификации не работает

02.03.20 15:45

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 марта. Interfax-Russia.ru - Механизм совместной ответственности "Газпрома" и властей регионов за реализацию программ газификации на практике не работает, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уходите от формализма! На практике этот механизм не работает. Предлагайте жизнеспособные механизмы! Губернатор вынужденно это подписывает (планы синхронизации - ИФ). А если не найдет денег? У него же тумбочки нет где деньги лежат. Давайте практические вещи. Не выкручивание рук губернаторам, которые не всегда могут попасть к руководству "Газпрома", - заявила она на слушаниях по газификации.

По ее словам, на сегодня только девять субъектов РФ, участвующих в программе газификации, выполняют свои обязательства в рамках программы.

Матвиенко заявила, что действующую модель, согласно которой за газификацию отвечает муниципальный орган власти, надо менять.

Спикер СФ добавила, что рост темпов газификации в газодобывающей стране составляет один процентный пункт в год. "Это неправильно, так не должно быть", - подчеркнула Матвиенко.