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02.03.20 15:45
Матвиенко "Газпрому": механизм графиков синхронизации газификации не работает
"Уходите от формализма! На практике этот механизм не работает. Предлагайте жизнеспособные механизмы! Губернатор вынужденно это подписывает (планы синхронизации - ИФ). А если не найдет денег? У него же тумбочки нет где деньги лежат. Давайте практические вещи. Не выкручивание рук губернаторам, которые не всегда могут попасть к руководству "Газпрома", - заявила она на слушаниях по газификации.
По ее словам, на сегодня только девять субъектов РФ, участвующих в программе газификации, выполняют свои обязательства в рамках программы.
Матвиенко заявила, что действующую модель, согласно которой за газификацию отвечает муниципальный орган власти, надо менять.
Спикер СФ добавила, что рост темпов газификации в газодобывающей стране составляет один процентный пункт в год. "Это неправильно, так не должно быть", - подчеркнула Матвиенко.
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