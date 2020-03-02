"Адмиралтейские верфи" проводят швартовные испытания подлодки "Волхов"

02.03.20 15:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Адмиралтейские верфи" приступило к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов", говорится в сообщении верфей.

Испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие. После завершения швартовных испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

"Волхов" является второй в серии из шести подводных лодок, строящихся для Тихоокеанского флота. Контракт на строительство серии "Адмиралтейские верфи" подписали в сентябре 2016 года. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. В ноябре 2019 года "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ РФ первую лодку данной серии - "Петропавловск-Камчатский". Третья и четвертая субмарины - "Магадан" и "Уфа", - были также заложены в ноябре. В настоящее время в цехах "Адмиралтейских верфей" проходит подготовка к стыковке блоков данных подлодок.

Особенностью дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" является оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота серию из шести подлодок проекта 636.3. Дизельные подлодки Черноморского флота участвовали в военной операции в Сирии, наносили удары "Калибрами" по боевикам из акватории Средиземного моря.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").