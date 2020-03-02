Воробьев призвал сменить управкомпании, которые не заботятся о жильцах

02.03.20 16:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 марта. Interfax-Russia.ru - Вопросы, связанные с качеством работы управляющих компаний, обсуждались на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководящего состава правительства Московской области в понедельник, сообщает пресс-служба главы региона.

"Везде, где жители, высказав свое мнение, обоснованно не хотят видеть действующую управляющую компанию, она должна быть заменена на качественную, которая заботится о жильцах", - отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Там напомнили, что решения о смене управляющих компаний будут приниматься, в том числе, по итогам опроса на новом портале ТыРешаешьЖКХ.РФ, а также в подмосковных СМИ и соцсетях.

Эффективность их деятельности оценивается по системе классификации, основанной на присвоении определенного количества звезд. Низкий рейтинг может явиться основанием для инициирования органами местного самоуправления собраний собственников помещений многоквартирных домов с целью выбора новой управляющей компании.

Ранее сообщалось, что к 1 апреля в Подмосковье планируют вывести с рынка 32 недобросовестные компании.