Свердловская Федерация профсоюзов гарантировала работникам, попавшим под карантин из-за коронавируса, оплату больничных

02.03.20 16:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 марта. Interfax-Russia.ru - Работникам, которые были помещены на карантин в связи с подозрением на коронавирус, территориальные фонды обязательного медицинского страхования будут оплачивать больничные, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" депутат Государственной думы РФ, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

"Сейчас постоянно про это говорят, и логично (...) людям сказать, не волнуйтесь, будет оплачено. Государство этот вопрос продумало и решило. Такие больничные, которые (выдаются - ИФ) при карантине, полностью оплачивает соцстрах (Фонд социального страхования - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По словам Ветлужских, вопрос о порядке оплаты больничного возник после того, как к нему обратились несколько работников одного из предприятий Свердловской области.

Он пояснил, что "особый больничный" выдается участковым врачом, который приходит к работнику на дом после того, как Роспотребнадзор дает предписание поместить человека под карантин.

"В случае завершения карантина, больничный закрывается", - отметил собеседник агентства.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 3044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2912.