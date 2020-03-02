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Всероссийской федерации легкой атлетики вернули госаккредитацию

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
2 марта. Interfax-Russia.ru - Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций на заседании в понедельник приняла решение восстановить госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Комиссия приняла решение возобновить аккредитацию ВФЛА. Надеюсь, новое руководство ВФЛА будет активно сотрудничать с Минспорта по созданию условия для развития легко атлетики в России, восстановлению отношения с World Athletics. Надеюсь, будут найдены пути по выходу из кризиса и восстановлению ВФЛА", - сказал он.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко поблагодарил Министерство спорта за оперативность в решении вопроса с госаккредитацией ВФЛА. "Благодарю за оперативность при восстановлении аккредитации, спасибо министру за внимание нашему виду спорта в такое нелегкое время", - сказал он.

Также он направил руководителям World Athletics письмо, в котором претензии международной ассоциации легкой атлетики к ВФЛА называются правомерными.

"Я обратился с письмом к руководству World Athletics с признанием правомерности претензий к ВФЛА", - сказал Юрченко.

"От имени федерации обратился с просьбой о целесообразности моего присутствия на заседании Совета World Athletics в марте (11 и 12 марта - ИФ)", - отметил он.

Юрченко подчеркнул, что главными задачами ВФЛА являются "выстраивание конструктивного диалога с World Athletics" и "возвращение наших спортсменов на международную арену".

Госаккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января 2020 года на один месяц. 2 марта Комиссия Минспорта возобновила аккредитацию ВФЛА.

28 февраля состоялась выборная конференция ВФЛА, на которой был избран новый президент и члены президиума федерации. Большинство делегатов отдали свои голоса за Юрченко, который возглавил федерацию.

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