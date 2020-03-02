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02.03.20 16:58
Евро подорожал до 75 рублей
Курс доллара в 16:41 МСК составил 67,1725 руб./$1, прибавив 29,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на уровне 74,9225 руб. - плюс 1,1025 рубля к уровню предыдущего закрытия. Чуть ранее евро достигал отметки 75 руб./EUR1 впервые с 1 марта 2019 года.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", уверенный рост евро в паре с рублем объясняется заметным укреплением единой евровалюты на глобальном рынке. Участники торгов отыгрывают вероятность смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, о чем в конце прошлой недели заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл. По его словам, ФРС "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19 и будет использовать свои инструменты для поддержки экономики.
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