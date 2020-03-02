Решить проблему: президенты России и Турции обсудят прекращения огня в сирийском Идлибе
  
Коронавирус vs туризм: ущерб российского турбизнеса оценили в 27 млрд рублей
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
02.03.20 17:47

"ПЭТ-Технолоджи" до 2024 года рассчитывает открыть Центр ядерной медицины в Н.Новгороде

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
2 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "ПЭТ-Технолоджи" (входит в ГК "МедИнвестГрупп") планирует, что Центр ядерной медицины в Нижнем Новгороде начнет работать к концу 2023 года, следует из сообщения пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что открытие центра намечено на 2022 год.

В Корпорации развития Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что указанные инвестором сроки ввода в эксплуатацию Центра ядерной медицины являются ориентировочными. При этом "ПЭТ-Технолоджи" не исключает, что проект может быть реализован в более короткие сроки. На текущий момент компания находится на этапе регистрации договора аренды. К строительным работам "ПЭТ-Технолоджи" приступит сразу после получения всей необходимой разрешительной документации.

В пресс-релизе сообщается, что Центр ядерной медицины будет включать циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер.

Цель проекта - оказание жителям Нижегородской области медицинских услуг по диагностике онкологических заболеваний.

Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. К моменту ввода предприятия в эксплуатацию планируется создать 46 новых рабочих мест.

"Мы практическими шагами идем к нашей цели - сохранению и продлению активной жизни населения РФ. Данный проект имеет высокую социальную значимость. После запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий", - приводятся в сообщении слова президента ГК "МедИнвестГрупп" Сергея Нотова.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление ООО "ПЭТ-Технолоджи" земельного участка площадью 4,52 тыс. кв. м в Приокском районе Нижнего Новгорода под строительство Центра ядерной медицины.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в ООО "ПЭТ-Технолоджи" принадлежит Комбинированному ЗПИФ "Медицинские инвестиции" (Москва).

Ранее "ПЭТ-Технолоджи" было подконтрольно ООО "МедИнвестГрупп" (70% принадлежит основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину). В июле 2018 года "Роснано" продала 49,9% ООО "ПЭТ-Технолоджи" в пользу "Фармстандарта" (в результате сделки группа консолидировала 100% проекта). После этого "Роснано" и структура "Фармстандарта" начали переговоры о создании инвестиционного фонда в области ядерной медицины.

"Роснано" выступало инвестором "ПЭТ-Технолоджи" с момента образования проекта в 2011 году. "Роснано" продало свою долю в "ПЭТ-Технолоджи" за 2,9 млрд рублей, что на 700 млн рублей превысило вложения "Роснано" в проект.

"ПЭТ-Технолоджи" развивает в России национальную сеть ядерной медицины. Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.03.20 15:28
Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева
.
  02.03.20 14:57
Фестиваль "Московская Масленица" посетили более 5 млн человек
.
  02.03.20 12:14
Станцию метро "Улица генерала Тюленева" украсит портрет героя
.
  02.03.20 10:43
Новый сезон экскурсионных проектов "День без турникетов" открылся в столице
.
  02.03.20 09:55
Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной
.
  28.02.20 17:23
Более 200 человек госпитализировали в Москве за месяц с подозрением на коронавирус
.
  28.02.20 14:21
Вход в Музей Победы будет бесплатным 8 марта для женщин
.
  28.02.20 14:12
Сеть частных резиденций для пожилых может появиться в Москве
.
  28.02.20 13:09
Мишустин изучит предложения сенаторов по снижению налогов на труд
.
  28.02.20 12:47
Комитет ГД поддержал возможность размещения органов госвласти РФ не только в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket