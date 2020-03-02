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02.03.20 17:47
"ПЭТ-Технолоджи" до 2024 года рассчитывает открыть Центр ядерной медицины в Н.Новгороде
Ранее сообщалось, что открытие центра намечено на 2022 год.
В Корпорации развития Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что указанные инвестором сроки ввода в эксплуатацию Центра ядерной медицины являются ориентировочными. При этом "ПЭТ-Технолоджи" не исключает, что проект может быть реализован в более короткие сроки. На текущий момент компания находится на этапе регистрации договора аренды. К строительным работам "ПЭТ-Технолоджи" приступит сразу после получения всей необходимой разрешительной документации.
В пресс-релизе сообщается, что Центр ядерной медицины будет включать циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер.
Цель проекта - оказание жителям Нижегородской области медицинских услуг по диагностике онкологических заболеваний.
Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. К моменту ввода предприятия в эксплуатацию планируется создать 46 новых рабочих мест.
"Мы практическими шагами идем к нашей цели - сохранению и продлению активной жизни населения РФ. Данный проект имеет высокую социальную значимость. После запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий", - приводятся в сообщении слова президента ГК "МедИнвестГрупп" Сергея Нотова.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление ООО "ПЭТ-Технолоджи" земельного участка площадью 4,52 тыс. кв. м в Приокском районе Нижнего Новгорода под строительство Центра ядерной медицины.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% долей в ООО "ПЭТ-Технолоджи" принадлежит Комбинированному ЗПИФ "Медицинские инвестиции" (Москва).
Ранее "ПЭТ-Технолоджи" было подконтрольно ООО "МедИнвестГрупп" (70% принадлежит основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину). В июле 2018 года "Роснано" продала 49,9% ООО "ПЭТ-Технолоджи" в пользу "Фармстандарта" (в результате сделки группа консолидировала 100% проекта). После этого "Роснано" и структура "Фармстандарта" начали переговоры о создании инвестиционного фонда в области ядерной медицины.
"Роснано" выступало инвестором "ПЭТ-Технолоджи" с момента образования проекта в 2011 году. "Роснано" продало свою долю в "ПЭТ-Технолоджи" за 2,9 млрд рублей, что на 700 млн рублей превысило вложения "Роснано" в проект.
"ПЭТ-Технолоджи" развивает в России национальную сеть ядерной медицины. Метод ПЭТ/КТ сочетает в себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак на раннем этапе развития и назначить точное лечение.
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