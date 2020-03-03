Обвиняемый в "дедовщине" по делу Шамсутдинова получил условный срок

03.03.20 11:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 марта. Interfax-Russia.ru - Читинский гарнизонный военный суд во вторник приговорил к условному сроку Руслана Мухатова, подозреваемого в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

"Суд приговорил Мухатова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафу в размере 30 тыс. рулей", - сказал Тугушев.

Он отметил, что вопрос о возможном обжаловании приговора будет решен после того, как он обсудит это со своим доверителем.

"Могу сказать, что мы получили от процесса то, чего хотели: факт неуставных отношений подтвержден", - добавил адвокат.

Ранее адвокат сообщил, что прокуратура запрашивала для обвиняемого два года колонии-поселения. В последнем слове Мухатов, по словам Тугушева, полностью признал вину и заявил, что раскаивается.

25 октября прошлого года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года.

По факту произошедшего военные следователи расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), обвиняемый Шамсутдинов арестован.

В середине декабря адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил "Интерфаксу", что в отношении одного из выживших после перестрелки военного возбуждено уголовное дело о "дедовщине" (ст. 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), в рамках которого Шамсутдинов и еще ряд солдат признаны потерпевшими.