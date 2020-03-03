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03.03.20 11:12
На домашнем карантине в Подмосковье находится более 130 человек, вернувшихся из Китая
"Обеспечено наблюдение за всеми гражданами Российской Федерации, прибывающими из КНР и не имеющих признаков ОРВИ. Эти граждане помещаются под домашний карантин. С 1 февраля таких граждан было 853 человека, которые находились под нашим наблюдением. На текущий момент осталось 136 человек. Карантин продолжается 14 дней", - сказала Стригункова во вторник на заседании правительства региона.
Она уточнила, что помимо граждан РФ, осуществляется изоляция иностранных пассажиров с признаками ОРВИ.
"У кого есть какие-либо признаки заболевания: насморк, температура, они изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент их осталось 18", - уточнила Стригункова.
По словам министра, ни у одного человека на территории Подмосковья коронавируса не обнаружено.
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