На домашнем карантине в Подмосковье находится более 130 человек, вернувшихся из Китая

03.03.20 11:12

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 марта. Interfax-Russia.ru - На домашнем карантине в Подмосковье остаются 136 человек, вернувшихся из Китая, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"Обеспечено наблюдение за всеми гражданами Российской Федерации, прибывающими из КНР и не имеющих признаков ОРВИ. Эти граждане помещаются под домашний карантин. С 1 февраля таких граждан было 853 человека, которые находились под нашим наблюдением. На текущий момент осталось 136 человек. Карантин продолжается 14 дней", - сказала Стригункова во вторник на заседании правительства региона.

Она уточнила, что помимо граждан РФ, осуществляется изоляция иностранных пассажиров с признаками ОРВИ.

"У кого есть какие-либо признаки заболевания: насморк, температура, они изолируются в инфекционные отделения наших медучреждений. С 1 февраля было госпитализировано 78 человек. На текущий момент их осталось 18", - уточнила Стригункова.

По словам министра, ни у одного человека на территории Подмосковья коронавируса не обнаружено.