Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии

03.03.20 11:25

© РИА Новости. Леван Авлабрели

3 марта. Interfax-Russia.ru - Движение для грузового транспорта ограничено на Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии во вторник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 10:00 мск запрещено движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.