НАК: 34 теракта предотвращено в России в 2019 году

03.03.20 12:15

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 марта. Interfax-Russia.ru - В России в прошлом году предотвращено порядка 60 преступлений террористической направленности и 34 теракта, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин

"Удалось предотвратить на стадии подготовки подавляющее большинство, а именно 57 преступлений террористической направленности. В их числе 34 террористических акта", - сказал Кулагин на пресс-конференции во вторник.

Он также сообщил, что в 2019 году "в ходе контртеррористических операций нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять лидеров". "Задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов", - сказал Кулягин.

Вместе с тем представитель НАК констатировал, что число преступлений террористической направленности в РФ снизилось почти в 10 раз с 2015 года. "За 5 лет их (преступлений террористической направленности - ИФ) количество сократилось в 9 раз", - сообщил Кулягин.

Кулягин поблагодарил коллег из других стран за помощь в предотвращении террористических преступлений. При этом он подчеркнул, что Россия выступает за неполитизированное сотрудничество в антитеррористической сфере.

"Благодаря своевременной информации, которая поступила из ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге задержаны сторонники террористической организации, которые готовились к совершению теракта в новогодние праздники", - сказал Кулягин журналистам.

В связи с этим, отметил он, в комитете выступают за неполитизированное сотрудничество в борьбе с общими угрозами.

В конце 2019 года в ФСБ сообщили, что на основании полученной от американских партнеров информации 27 декабря были задержаны два гражданина России славянской внешности, которые намеревались совершить теракты в период новогодних праздников в Петербурге.

В связи с этим президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что информация была передана по каналам спецслужб, а российские спецслужбы "доложили президенту".