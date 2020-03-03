Столичные школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса

03.03.20 11:48

© РИА Новости. Игорь Маслов

3 марта. Interfax-Russia.ru - В Москве несколько первоклашек получили ожоги глаз из-за включенной в школе ультрафиолетовой лампы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Накануне вечером в Морозовскую больницу обратились несколько учащихся первого класса школы 1415. У них диагностированы ожоги роговицы", - сказал собеседник агентства.

Школьников не стали госпитализировать, оказали помощь амбулаторно.

Проверка показала, что причиной инцидента стало использование в классном кабинете в присутствии детей ультрафиолетовой лампы.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования и науки Москвы во вторник, инцидент в школе 1415 произошел накануне. В настоящее время в школе проводится внутренняя проверка в связи с нарушением правил безопасности использования кварцевой лампы для обеззараживания воздуха.

"Вчера в школе 1415 учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа департамента, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после перемены и возвращения детей в класс учитель не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства.

"Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой", - пояснили в департаменте.

Там уточнили, что четверо детей уже вернулись к занятиям.

"По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена", - заявил собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что в школе в дальнейшем будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что в больницу с термическими ожогами роговицы попали 25 первоклассников.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова заявила "Интерфаксу", что по фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

Прокуратура Москвы подключилась к проверке в связи с инцидентом в одной из столичных школ, где учительница забыла отключить кварцевую лампу в классе в нарушение норм безопасности, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

"Органами прокуратуры Москвы проводится проверка в связи с инцидентом в школе. В частности, будет проверено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся в образовательных учреждениях. Результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, поставлены на контроль", - сказала Нефедова.