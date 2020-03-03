Жители Арзамаса смогут уехать в Крым на поезде

03.03.20 11:56

Фото "Интерфакса"

3 марта. Interfax-Russia.ru - Станция города Арзамас в Нижегородской области по просьбе граждан стала доступна для посадки пассажиров на маршруте поезда, следующего из Мурманска в Крым, сообщила компания-оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) во вторник.

"Станция была доступна для посадки и высадки пассажиров на маршруте поезда Симферополь - Мурманск. На обратном пути - из Заполярья в Крым - она считалась технической. По просьбам пассажиров Арзамас открыли в обоих направлениях", - говорится в пресс-релизе.

Поезда в Крым и обратно начнут курсировать через нижегородскую станцию с конца апреля. Именные составы "Таврия" Мурманск - Симферополь будут проходить через Арзамас раз в девять дней и останавливаться здесь на 26 минут. Такое же время стоянки поездов, следующих в обратном направлении.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов, обратилось в Минтранс РФ, с третьей декады декабря начала перевозки в Крым, запустив поезда из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.

ГСЭ в апреле 2020 года расширит географию пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, поезда начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно. Продажи билетов на эти составы открылись 25 февраля - в железнодорожных кассах, на сайте ГСЭ и в мобильном приложении компании. За неделю куплено более 5 тыс. билетов. Глубина продаж на сегодня - до середины мая текущего года.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров. Компания попала под санкции США из-за ж/д перевозок в Крым, российский статус которого Запад не признает.