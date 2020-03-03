Шойгу: в Вооруженных силах РФ служат 44 полковника-женщины

03.03.20 12:00

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 марта. Interfax-Russia.ru - Свыше 41 тыс. военнослужащих-женщин насчитывается в Вооружённых силах России, в минувшем году представители прекрасного пола получили 24 боевые награды, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооружённых силах проходят службу свыше сорока одной тысячи военнослужащих-женщин. Из них около четырёх тысяч - офицеры, в том числе 44 полковника", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы.

"В прошлом году он составил 27 человек на место. Этот показатель значительно выше, чем у юношей", - сказал министр.

Он сообщил, что "на данный момент в военных учебных заведениях обучаются почти 1 150 курсанток".

Шойгу подчеркнул, что "стремление связать свою жизнь с армией во многом складывается в наших довузовских образовательных организациях". "В Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учатся свыше тысячи девушек, в Кызыльском президентском кадетском училище - 80", - отметил министр обороны.

"Отдельно отмечу, - продолжил он, - что сейчас более 30-ти тысяч женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около семи тысяч имеют воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка двухсот семидесяти двух тысяч работают в воинских частях и организациях Вооружённых сил".

По словам главы военного ведомства, "за успехи в службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 - боевые". "Ведомственными наградами отмечены почти восемь тысяч женщин", - сообщил Шойгу.

Особую благодарность он выразил матерям и жёнам военнослужащих.

"На них, - отметил министр обороны, - на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта. Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы рядом с нами. Поздравляем вас от души с этим замечательным праздником, праздником весны, любви. Счастья, благополучия вам и вашим близким".