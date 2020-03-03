"РусЛайн с 14 марта возобновляет рейсы по маршруту Москва - Воркута

03.03.20 12:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" возобновляет рейсы по направлению Москва - Воркута, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути - три часа.

"Мы рады возобновить авиасообщение между Воркутой и Москвой после небольшого перерыва. Авиакомпания "РусЛайн" не выполняла рейсы с октября 2019 года, но 14 марта снова свяжет Воркуту со столицей и позволит жителям республики Коми быстро и комфортно добираться до Москвы", - цитирует пресс-служба коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

На маршруте Москва-Воркута в настоящее время прямое авиасообщение отсутствует.

"РусЛайн", созданная в 1997 году, получила сертификат эксплуатанта в 2003 году. Компания выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров.