|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.03.20 12:03
"РусЛайн с 14 марта возобновляет рейсы по маршруту Москва - Воркута
Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути - три часа.
"Мы рады возобновить авиасообщение между Воркутой и Москвой после небольшого перерыва. Авиакомпания "РусЛайн" не выполняла рейсы с октября 2019 года, но 14 марта снова свяжет Воркуту со столицей и позволит жителям республики Коми быстро и комфортно добираться до Москвы", - цитирует пресс-служба коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.
На маршруте Москва-Воркута в настоящее время прямое авиасообщение отсутствует.
"РусЛайн", созданная в 1997 году, получила сертификат эксплуатанта в 2003 году. Компания выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket