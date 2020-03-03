Одну из улиц Омска могут назвать именем маршала Язова

03.03.20 12:18

© РИА Новости. Илья Питалев

3 марта. Interfax-Russia.ru - Общественники Омской области инициирует присвоение улицам Омска имен известных военачальников, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Общественной палаты региона.

"На заседании круглого стола накануне было предложено переименовать несколько улиц, в названии которых нет никаких оснований, они безликие. Например, у нас очень много улиц с названиями типа "Рабочая", "Северная" и так далее. Эти улицы можно переименовать в честь известных земляков, в том числе - маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Эту инициативу мы документально направим в мэрию города и правительства региона, а там уже будет принято решение", - сказали в пресс-центре.

Уроженец Омской области, последний маршал СССР Язов ушел из жизни 25 февраля 2020 года. В Омске имя Язова носит школа-интернат N9.

Еще одну улицу в городе предложено назвать в честь советского и российского военачальника, генерала армии, доктора военных и исторических наук Махмута Гареева, который также ушел из жизни совсем недавно - 25 декабря 2019 года. Его семья долгое время жила в Омске.