|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.03.20 12:24
Москалькова: упоминание Бога в Конституции не ущемляет взгляды атеистов
"Сегодня запрос общества на укрепление нравственных основ и всего, что связано с понятием "справедливость", добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени", - сказала Москалькова журналистам во вторник.
По ее словам, "обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един".
"Это - воззвание для всех конфессий, и я думаю, что оно также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов", - добавила Москалькова.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил журналистам о внесении в Госдуму поправок президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.
В частности, одна из поправок включает в Основной закон упоминание Бога.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket