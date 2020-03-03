Москалькова: упоминание Бога в Конституции не ущемляет взгляды атеистов

03.03.20 12:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 марта. Interfax-Russia.ru - Включение в Конституцию упоминания Бога адресовано всем конфессиям, и не ущемляет взгляды атеистов, полагает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня запрос общества на укрепление нравственных основ и всего, что связано с понятием "справедливость", добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени", - сказала Москалькова журналистам во вторник.

По ее словам, "обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един".

"Это - воззвание для всех конфессий, и я думаю, что оно также не будет как-то ущемлять взгляды атеистов", - добавила Москалькова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил журналистам о внесении в Госдуму поправок президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

В частности, одна из поправок включает в Основной закон упоминание Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.