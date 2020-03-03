Прибывших в Москву больных с ОРВИ госпитализируют в больницу в Коммунарке

03.03.20 12:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 марта. Interfax-Russia.ru - Больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке.

"В целях улучшения условий всех пациентов, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, их примет новый больничный комплекс в Коммунарке, который полностью готов к приему таких больных", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

По ее словам, этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс.

"В настоящий момент таких пациентов перевозят из Инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения. Больничный комплекс в Коммунарке - одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан", - добавила Ракова.

В России к настоящему времени подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ранее во вторник в Роспотребнадзоре.

В частности, это двое граждан Китая, выписанных с выздоровлением в середине февраля. Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.