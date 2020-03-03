РПЦ не советует заболевшим простудой ходить в храм

03.03.20 12:33

© РИА Новости. Илья Питалев

3 марта. Interfax-Russia.ru - В Русской православной церкви верят, что коронавирус не передается через причастие, однако напоминают, что присутствие больного человека в храме чревато заболеванием других прихожан.

"Мы как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие святых Христовых таин, через Тело и Кровь Христовы заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что и эпидемические заболевания православных верующих не касаются", - заявил во вторник на пресс-конференции в Москве глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

По его словам, история, в том числе, история Церкви, определенно говорит о другом. "Эпидемии - это не явление новейшей эпохи. Наиболее христианские с точки зрения истории средние века и поздняя античность были временем массовых эпидемических заболеваний, в том числе, и тогда, когда люди жили достаточно благочестиво", - отметил священник.

Признавая, что через причастие "нельзя принести никакую заразу", он в то же время указал: "Если ты стоишь в одном пространстве храма с другим, больным человеком, то это не значит, что ты не должен соблюдать гигиенических норм, и что не должен человек, который ощущает свое нездоровье, в нынешней ситуации с любовью подумать о других".

Представитель Церкви уточнил, что говорит об этом безотносительно к коронавирусу. "Если я чихаю и кашляю, то лучше мне сегодня остаться дома и не идти на богослужение ради любви к ближнему, чтобы на него не перенести свою инфекцию. Тем более важно думать об этом сегодня", - добавил священник.

Что касается духовенства, то его долг, по словам протоиерея, служить у престола Божия в любых ситуациях. "Я уверен, что не найдется клириков, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения", - подчеркнул он.

Он также высказал мнение, что "мера присутствия коронавируса в информационном пространстве на порядок превышает присутствие его в реальной жизни людей". По словам отца Максима, "молитва Церкви - о том, чтобы подобная диспропорция сохранялась, а постепенно буря коронавируса утихла и в информационном пространстве".