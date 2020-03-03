Гознак запустит подразделение по разработке цифровых продуктов в 2020г

03.03.20 12:45

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Гознак" в 2020 году планирует запустить лабораторию цифровых решений, подразделение создается на базе "Пермской печатной фабрики" для разработки цифровых продуктов, сообщили "Интерфаксу" в "Гознаке".

"Лаборатория цифровых решений - новое подразделение, которое создается на базе "Пермской печатной фабрики" - филиала АО "Гознак" - для разработки цифровых продуктов и решений компании. Это логичное развитие центра разработки и сопровождения информационных систем, функционирующего там же в течение последних лет", - заявил представитель компании.

"Гознак" планирует привлекать для работы в лаборатории на проектной основе практикующих сторонних IT-специалистов, а также студентов IT-специальностей с перспективой последующего трудоустройства в компании. "Начало работы лаборатории намечено на 2020 год", - отметил представитель "Гознака".

О планах по созданию этой лаборатории стало известно из закупок "Гознака". Компания в феврале 2020 года выбрала единственного поставщика по разработке дизайн-проекта помещений лаборатории. Документация к закупке закрыта, поэтому поставщик неизвестен. Сумма контракта - 1,1 млн рублей.

"Гознак" полностью принадлежит государству. Предприятие занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт, ID-документов и водительских удостоверений, специальных, акцизных и почтовых марок, защищенных и общепромышленных сортов бумаги, работает над защитными технологиями, оборудованием для обработки, контроля и учета защищенной продукции, предоставляет услуги по обработке и хранению персональных электронных данных.