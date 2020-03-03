Найденная при строительстве моста в Крым терракота датирована V в. до н.э

03.03.20 12:59

Фото с сайта Института археологии Российской академии наук (РАН)

3 марта. Interfax-Russia.ru - Возраст и первоначальный облик терракотовой скульптуры, найденной в районе мыса Ак-Бурун при строительства Крымского моста три года назад, удалось установить с помощью исследований, сообщил Институт археологии Российской академии наук (РАН) во вторник.

"Радиоуглеродное AMS-датирование образца смоляного покрытия, поведенное в центре изотопных исследований Университета Джорджии (США), позволило определить дату создания статуи - V век до н.э.", - говорится в пресс-релизе.

Подводный отряд Института археологии исследовал в 2017 году крупное скопление древней керамики на дне Керченской бухты: культурный слой, отложившийся в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н.э. по VIII век н.э. и перемещенный к мысу Ак-Бурун в результате дноуглубительных работ 1970-х годов. Одной из находок стало полое терракотовое изображение мужской головы в пропорциях взрослого человека. Сообщалось, что это первая подобная находка в Северном Причерноморье.

Скульптура объединила в себе художественные приемы двух или трех изобразительных школ: верхняя часть лица выполнена в архаической традиции (резкие переходы, крупные глаза), а изображение носа, губ и бороды - в восточных канонах.

Голова изначально была раскрашена: ученые из Института археологии РАН и НИЦ "Курчатовский институт" изучили скульптуру при помощи методов оптической и растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского микроанализа, рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии.

"Исследование позволило реконструировать первоначальную раскраску терракоты и установить, что борода и волосы скульптуры были покрыты составом на основе древесной смолы. Исследования проводились в лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных науках Курчатовского института при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований", - говорится в пресс-релизе.

Голова создана методом лепки с последовательным добавлением профильных деталей к глиняной основе.

"Как полагают исследователи, скульптура предназначалась для установки на корабле: была прикреплена с помощью свинцовых креплений, а смола, покрывающая терракоту, препятствовала разрушающему действию морской воды", - отмечается в сообщении.