Акция "Час Земли" пройдет в Москве 28 марта

03.03.20 13:15

© РИА Новости. Валерий Мельников

3 марта. Interfax-Russia.ru - Ежегодная экологическая акция "Час Земли - 2020" пройдет 28 марта, впервые отключаемая подсветка в день мероприятия в столице будет тематического зеленого цвета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"28 марта пройдет ежегодная экологическая акция "Час Земли - 2020", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты",- сказали в пресс-службе во вторник.

По словам собеседника агентства, мероприятие начнется в 20:30 по местному времени.

"В Москве праздничное мероприятие состоится на площадке перед главным входом на ВДНХ. Впервые в этом году запланировано отключение ландшафтной подсветки знаковых городских объектов помимо традиционных: архитектурно-художественной подсветки и освещения рекламных конструкций. Также впервые отключаемая подсветка в день "Часа Земли" будет тематического зеленого цвета",- сказали в пресс-службе.

"Традиционная акция "Час Земли" важна для крупных мегаполисов, таких, как Москва, с точки зрения экологического просвещения. Ведь данная акция - это не только отключение света, это призыв ко всем жителям задуматься о том, что именно они могут сделать для охраны окружающей среды, для сохранения природных ресурсов", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Антона Кульбачевского.

"Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году в "Часе Земли" приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 000 зданий и сооружений по всему миру.

С 2009 года акция проходит в России, а в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. "Час Земли" пройдет в России уже в 12-й раз. Главной темой акции этого года станет экологический активизм, сообщили в департаменте.