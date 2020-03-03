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03.03.20 13:27

Дела о хищении 30 млн руб. при проектировании плотины возбуждены в Нижегородской области

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 марта. Interfax-Russia.ru - Следственные органы расследуют уголовные дела по факту мошенничества при проектировании Нижегородского низконапорного гидроузла.

Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что дела по ст.159 (мошенничество) и 174.1 (отмывание денежных средств) УК РФ были возбуждены "по фактам вывода через фирмы-однодневки денежных средств, выделенных на проектирование Нижегородского низконапорного гидроузла".

Данные факты были установлены прокуратурой совместно с Росфинмониторингом.

"Предварительная сумма ущерба составила около 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что предварительное следствие ведет Приволжское СУ на транспорте.

Строительство Нижегородской ГЭС и наполнение Чебоксарского водохранилища до отметки 63 м вместо проектных 68 м привело к необратимой деформации русла Волги в нижнем бьефе Городецкого гидроузла и уменьшению судоходных глубин. Создалась ситуация, при которой флот вынужден подолгу простаивать в ожидании шлюзований.

С целью сохранения сквозного судоходства по Волге планируется строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. Плотина является альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Правительство РФ сочло нецелесообразным подъем уровня Чебоксарского водохранилища. Предельная стоимость строительства низконапорной плотины, включая обустройство водохранилища, нижнего бьефа и работы по проектированию, определена в 43,462 млрд рублей. Генпроектировщиком низконапорной плотины выступило самарское ООО "Техтрансстрой", контракт с ним был заключен в 2017 году. Проект строительства низконапорного гидроузла в Нижегородской области должен пройти госэкспертизу до конца апреля 2020 года.

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