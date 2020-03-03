Минздрав РФ: новых случаев заболевания коронавирусом в России нет

03.03.20 13:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 марта. Interfax-Russia.ru - Новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Обстановка абсолютно спокойная, новых случаев подтвержденных нет", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

Он отметил, что последний выявленный в России заболевший Давид Беров "чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, находятся под наблюдением.

Как сообщалось, в России были выявлены два гражданина Китая с коронавирусом, они уже выздоровели. Также на карантине под Казанью находятся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии. 2 марта был выявлен россиянин с коронавирусом, прилетевший из Италии.