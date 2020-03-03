Песков: упоминание Бога в Конституции не влияет на светский характер государства

03.03.20 13:42

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 марта. Interfax-Russia.ru - Внесение в Конституцию РФ поправки с упоминанием Бога не изменят светского характера российского государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки, одна из которых звучит следующим образом: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

На просьбу журналистов уточнить, чьих предков имел в виду Путин, Песков сказал: "Наших с вами. Предков тех, кто живет в Российской Федерации".

На вопрос, какие идеалы имеются в виду, пресс-секретарь ответил: "Наши общие. Это следует из текста".

На реплику, какого именно бога имел в виду Путин, Песков пообещал, что это будет "своевременно прояснено".

Журналист поинтересовался, будет ли на эту тему принят отдельный федеральный закон, пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на этот вопрос.

Реагируя на вопрос, перестанет ли РФ быть светским государством в случае принятия такой поправки и как государство будет относиться к атеистам, Песков сказал: "Тоже не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет".

Песков пообещал также, что вопросы, связанные с данной поправкой, "будут своевременно прояснены". "Однако точного времени и точного формата разъяснения я вам сейчас назвать не могу", - заметил он, добавив, что соответствующее толкование будет даны до всенародного голосования по поправкам. "До принятия (поправок), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста - об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы", - заключил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что считает правильным обращаться за всеми комментариями, в том числе по поправкам, предложенным самим президентом, именно в рабочую группу.

"Здесь будет более уместна все-таки юридическая оценка, трактовка, которой я вам квалифицированно дать не могу", - пояснил Песков.

При этом он исключил возможность того, что внесенные президентом поправки к законопроекту об изменениях Конституции, будут еще корректироваться. "Как может правиться то, что уже внесено президентом? Подождите, все будет со временем проясняться и разъясняться, еще предстоит второе чтение законопроекта, и сейчас главная работа ведется в Госдуме", - сказал Песков.

Ране во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что включение в Конституцию упоминания Бога адресовано всем конфессиям, при этом оно не ущемляет взгляды атеистов.

"Сегодня запрос общества на укрепление нравственных основ и всего, что связано с понятием "справедливость", добро и зло имеет особую ценность для сегодняшнего времени", - сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, "обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един".