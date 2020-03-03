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03.03.20 13:47
Поправка к Конституции РФ о "федеральных территориях" внесена ГД
"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - предусматривает поправка, текст которой имеется в распоряжении "Интерфакса"
Поправка также предусматривает, что "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается" федеральным законом.
Авторами поправки выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее сообщалось, что, по инициативе Клишаса, рабочая группа планирует обсудить вопрос о внесении в Основной закон понятия "федеральные территории", к которым, в частности, должны относиться закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктика.
По мнению Клишаса, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.
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