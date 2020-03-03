Поправка к Конституции РФ о "федеральных территориях" внесена ГД

03.03.20 13:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 марта. Interfax-Russia.ru - Ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ внесена поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий.

"На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории", - предусматривает поправка, текст которой имеется в распоряжении "Интерфакса"

Поправка также предусматривает, что "организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается" федеральным законом.

Авторами поправки выступили председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее сообщалось, что, по инициативе Клишаса, рабочая группа планирует обсудить вопрос о внесении в Основной закон понятия "федеральные территории", к которым, в частности, должны относиться закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктика.

По мнению Клишаса, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.