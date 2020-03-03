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03.03.20 13:52
Уровень наполнения водохранилищ Крыма почти вдвое ниже прошлогоднего показателя
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 мск 29 февраля 2020 года составлял 99,94 миллиона кубических метров, что на 84,65 миллиона кубических метров меньше, чем к началу весны 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время это на 15 млн кубометров больше, чем месяц назад.
По данным синоптиков, осадки в феврале носили локальный характер и распределились по территории речных бассейнов неравномерно: от 11 до 124% от нормы.
В начале марта в Крыму установилась теплая сухая погода: на этой неделе прогнозируется до плюс 22 градусов без осадков.
Как сообщалось, в начале февраля основные водохранилища Крыма были заполнены на 37%, чего должно было хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где запасы были оценены в 90-100 дней, на случай дефицита разработана схема ограничения подачи воды.
До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.
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