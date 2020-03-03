Проезд в транспорте Москвы и Подмосковья для женщин 8 марта будет бесплатным

03.03.20 14:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы и Подмосковья пообещали женщинам бесплатный проезд на общественном транспорте в Международный женский день.

"Немного забегая вперед - о подарке к 8 марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым (губернатор Московской области - ИФ), что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным", - написал Собянин в твиттере во вторник.

Мэр добавил, что на столичных улицах 8 и 9 марта парковка тоже будет бесплатной.