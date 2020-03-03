Псковская область направит на "дорожный" нацпроект более 2,4 млрд рублей

03.03.20 14:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 марта. Interfax-Russia.ru - На реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Псковской области в 2020 году направят более 2,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

"Из них свыше 2,3 млрд рублей запланировано на региональный проект "Дорожная сеть", 96 млн рублей - на проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства и 500 тыс рублей - на "Безопасность дорожного движения", - отметили в комитете.

В 2020 году запланирован ремонт автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 124,7 км на сумму 1 млрд 646 млн рублей. Дороги отремонтируют в Усвятском, Гдовском, Псковском, Печорском, Себежском, Бежаницком, Невельском, Стругокрасненском, Дновском, Дедовичском и Плюсском районах. Всего 14 объектов ремонта, три из которых будут выполнены силами ГБУ ПО "Псковавтодор".

В нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" входит три региональных проекта: "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". В 2019 году на реализацию проекта "Дорожная сеть" в Псковской области было направлено 2 млрд 97 млн рублей. На эти средства было отремонтировано 171 км автодорог, в том числе 151,4 км региональных дорог и 19,9 км Псковской агломерации.

Кроме того, был проведен комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения: замена дорожных знаков, нанесение более 3,5 тыс км новой разметки, устройство барьерных ограждений, освещения, пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений и другие.