ЛДПР подержит предложенные Путиным поправки в Конституцию РФ

03.03.20 14:34

© РИА Новости. Максим Блинов

3 марта. Interfax-Russia.ru - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке предложенных главой российского государства поправок в Конституцию.

"Мы поддержим поправки президента в Конституцию. Хорошо, что будет закреплена роль русского народа как государствообразующего, мы это давно предлагали", - написал Жириновский в своем твиттере во вторник, добавив, что "отрицательных поправок нет".

Накануне президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию ко второму чтению, где предлагается закрепить, что "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов".

При этом отмечается, что республики вправе устанавливать свои государственные языки.

Ранее ЛДПР вносила ко второму чтению в Конституцию ряд поправок, в числе которых предлагалось изменить начало преамбулы, написав "Мы, русский и другие народы" вместо "Мы, многонациональный народ Российской Федерации".

Ожидается, что второе чтение предложенных президентом поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.