Решить проблему: президенты России и Турции обсудят прекращения огня в сирийском Идлибе
  
Коронавирус vs туризм: ущерб российского турбизнеса оценили в 27 млрд рублей
   
Впервые в России: матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
03.03.20 14:53

Мемориальная доска Лужкову будет установлена в центре Москвы

© РИА Новости. Максим Блинов
3 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы во вторник приняло решение об установлении мемориальной доски бывшему мэру города Юрию Лужкову.

"Мемориальная доска государственному деятелю, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову будет установлена на доме, где он жил, по адресу: 3-я Тверская-Ямская, дом 48", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Собеседник агентства напомнил, что решение принято во исполнение указа президента России Владимира Путина от 13 февраля "Об увековечении памяти Ю.М.Лужкова".

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля заявил журналистам, что доверие Лужкову восстановлено, и открещиваться от его наследия было бы неразумно.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.03.20 17:15
Коронавирус не обнаружен у контактировавших с инфицированным москвичом
.
  03.03.20 15:35
Тверская станет пешеходной 15 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ
.
  03.03.20 14:34
ЛДПР подержит предложенные Путиным поправки в Конституцию РФ
.
  03.03.20 14:08
Проезд в транспорте Москвы и Подмосковья для женщин 8 марта будет бесплатным
.
  03.03.20 13:47
Поправка к Конституции РФ о "федеральных территориях" внесена ГД
.
  03.03.20 13:15
Акция "Час Земли" пройдет в Москве 28 марта
.
  03.03.20 12:33
РПЦ не советует заболевшим простудой ходить в храм
.
  03.03.20 12:29
Прибывших в Москву больных с ОРВИ госпитализируют в больницу в Коммунарке
.
  03.03.20 11:48
Столичные школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса
.
  02.03.20 15:28
Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket