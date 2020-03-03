Мемориальная доска Лужкову будет установлена в центре Москвы

03.03.20 14:53

© РИА Новости. Максим Блинов

3 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы во вторник приняло решение об установлении мемориальной доски бывшему мэру города Юрию Лужкову.

"Мемориальная доска государственному деятелю, полному кавалеру ордена "За заслуги перед Отечеством", мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Лужкову будет установлена на доме, где он жил, по адресу: 3-я Тверская-Ямская, дом 48", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Собеседник агентства напомнил, что решение принято во исполнение указа президента России Владимира Путина от 13 февраля "Об увековечении памяти Ю.М.Лужкова".

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля заявил журналистам, что доверие Лужкову восстановлено, и открещиваться от его наследия было бы неразумно.