Более 130 ветеранов ВОВ из Химок освободят от оплаты услуг ЖКХ в апреле

03.03.20 14:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 марта. Interfax-Russia.ru - Ветераны Великой Отечественной войны из Химок не будут оплачивать коммунальные услуги в апреле 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"Такое решение принимается не в первый раз. Каждый год уже на протяжении пяти лет мы выступаем с такой инициативой. В этом году ветераны не будут платить за услуги ЖКХ в апреле. И сейчас у Совета депутатов на рассмотрении вопрос об освобождении ветеранов от оплаты услуг ЖКХ на год", - цитирует пресс-служба председателя Совета депутатов Химок Александра Дряннова.

Всего на территории городского округа проживает 132 ветерана ВОВ.

В пресс-службе добавили, что компенсировать оплату услуг ЖКХ за апрель будут за счет средств бюджета городского округа. Компенсация составит порядка 800 тыс. рублей.

В случае продления этой меры поддержки с мая по декабрь 2020 года потребуется более 7 млн рублей из муниципального бюджета.