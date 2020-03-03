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03.03.20 14:59

Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг "умных" городов России

© РИА Новости. Алексей Никольский
3 марта. Interfax-Russia.ru - Минстрой РФ впервые рассчитал индекс цифровизации городского хозяйства (IQ городов) в России, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Владимир Якушев.

"Я хочу назвать первые тройки городов. Что касается крупнейших городов: Москва - первое место, 81,19 балла; Казань - второе место, 52,58 балла; Санкт-Петербург - третье место, 50,37 баллов", - сказал Якушев.

Он добавил, что при проведении расчета все города были разделены на четыре категории - крупнейшие города с населением более 1 млн человек (15 городов), крупные города с населением от 250 тыс. до 1 млн человек (63 города), большие города с населением от 100 до 250 тыс. человек (93 города), административные центры с населением менее 100 тыс. и пилотные муниципальные образования (20 городов).

По словам министра, во второй категории крупных городов лидирующие позиции в IQ-рейтинге заняли Химки (66,32 баллов), Балашиха (59,38 баллов) и Тюмень (58,31 баллов).

В категории больших городов лидерами стали Реутов (71,35 баллов), Серпухов (63,5) и Электросталь (61,88).

Среди административных центров лидерами развития признаны Дубна (72,58 баллов), Ивантеевка (62,18) и Наро-Фоминск (41,2).

Якушев отметил, что при первом расчете IQ городов использовались данные за 2018 год.

"Ключевым и самым важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменения от года к году. Нам очень важно, чтобы этот показатель менялся, и мы видели, что в городах происходят изменения", - подчеркнул министр.

Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Индекс разработан Минстроем РФ совместно с МГУ им. Ломоносова. В начале ноября 2018 года Минстрой утвердил паспорт ведомственного проекта "Умный город", который реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда".

При Минстрое была создана рабочая группа по реализации проекта "Умный город". Ее ключевой задачей является формирование системного и комплексного подхода к развитию "умных городов", а также разработка механизмов внедрения "умных" решений в городскую инфраструктуру и создание тиражируемых "коробочных" решений модернизации городской инфраструктуры и комплексному внедрению энергоэффективных технологий.

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