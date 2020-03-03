|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.03.20 14:59
Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг "умных" городов России
"Я хочу назвать первые тройки городов. Что касается крупнейших городов: Москва - первое место, 81,19 балла; Казань - второе место, 52,58 балла; Санкт-Петербург - третье место, 50,37 баллов", - сказал Якушев.
Он добавил, что при проведении расчета все города были разделены на четыре категории - крупнейшие города с населением более 1 млн человек (15 городов), крупные города с населением от 250 тыс. до 1 млн человек (63 города), большие города с населением от 100 до 250 тыс. человек (93 города), административные центры с населением менее 100 тыс. и пилотные муниципальные образования (20 городов).
По словам министра, во второй категории крупных городов лидирующие позиции в IQ-рейтинге заняли Химки (66,32 баллов), Балашиха (59,38 баллов) и Тюмень (58,31 баллов).
В категории больших городов лидерами стали Реутов (71,35 баллов), Серпухов (63,5) и Электросталь (61,88).
Среди административных центров лидерами развития признаны Дубна (72,58 баллов), Ивантеевка (62,18) и Наро-Фоминск (41,2).
Якушев отметил, что при первом расчете IQ городов использовались данные за 2018 год.
"Ключевым и самым важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменения от года к году. Нам очень важно, чтобы этот показатель менялся, и мы видели, что в городах происходят изменения", - подчеркнул министр.
Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.
Индекс разработан Минстроем РФ совместно с МГУ им. Ломоносова. В начале ноября 2018 года Минстрой утвердил паспорт ведомственного проекта "Умный город", который реализуется в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда".
При Минстрое была создана рабочая группа по реализации проекта "Умный город". Ее ключевой задачей является формирование системного и комплексного подхода к развитию "умных городов", а также разработка механизмов внедрения "умных" решений в городскую инфраструктуру и создание тиражируемых "коробочных" решений модернизации городской инфраструктуры и комплексному внедрению энергоэффективных технологий.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket