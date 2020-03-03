Муфтий Татарстана против поправки в Конституцию о государствообразующем народе

03.03.20 15:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 марта. Interfax-Russia.ru - Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счел неоправданным внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ".

"Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия "государствообразующий народ" применительно к одной единственной нации", - приводит слова Самигуллина во вторник пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана.

По мнению муфтия, закрепление в Конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией может повлечь непоправимые последствия.

"Да, определенно, титульной нацией России являются русские - самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы - россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства", - заявил Самигуллин.

При этом он высказался в поддержку упоминания Бога в Конституции, подчеркнув, что Россия - многоконфессиональная страна. "Во внесении в Основной закон имени Бога нет ничего экстраординарного. Во-первых, это общемировая практика, в том числе, для европейских стран. Во-вторых, светскость государства не исключает религиозность его общества. Пусть по-разному, на различных уровнях осознания, но большинство граждан России все-таки верят во Всевышнего. (...) В-третьих, поминать Творца Вселенной - долг верующих", - отметил муфтий.

Проект поправок в Конституцию, инициированный президентом Владимиром Путиным, предлагает, в частности, зафиксировать статус русского народа как государствообразующего в системе равноправных народов РФ. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации", - говорится в поправке.

Другая поправка включает упоминание Бога в Конституции.