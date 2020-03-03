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03.03.20 15:04

В аэропорту Екатеринбурга будут делать экспресс-тесты на коронавирус

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 марта. Interfax-Russia.ru - Экспресс-лабораторию для исследования пассажиров на коронавирус планируют открыть в аэропорту Кольцово, сообщила на пресс-конференции замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

"Я думаю, что мы все-таки отработаем с Роспотребнадзором, аэропортом Кольцово специальное помещение для того, чтобы прибывающие рейсы из стран, где есть эпидемия, сразу же уже экспресс-лабораторно обследовали (на коронавирус - ИФ) прямо в аэропорту", - сказала она.

Также в аэропорту Екатеринбурга планируют установить стационарный тепловизор. "Я надеюсь, что мы сейчас с Роспотребнадзором, с аэропортом вопрос по тепловизору-раме решим, потому что она лучше, чем ручной тепловизор действует", - заявила Куземка.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, в свою очередь, отметил, что под двухнедельное наблюдение медиков в настоящее время берутся граждане, вернувшиеся в город из Южной Кореи, Китая, Ирана и Италии. Причем последних пока не изолируют по месту жительства.

"Сегодня поступило письмо из Роспотребнадзора, что будет осуществляться медицинское наблюдение за гражданами, приехавшими из Италии, но без их изоляции. С ними будут работать медицинские работники из поликлиник, интересоваться их состоянием здоровья и при необходимости проводить их обследование. Такому строгому обследованию, как с гражданами Китая, они не подлежат", - подчеркнул Харитонов.

Как сообщалось, общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро вторника превысило 90,8 тыс. человек.

При этом на Китай приходится 80,151 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,696 тыс., увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 129 до 175 человека: 66 человека скончались в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), шесть - в США, три - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 4,812 тыс. - выявлено в Южной Корее, 2,026 тыс. - в Италии, 1,501 - в Иране, на территории Яп

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