Заболеваемость ОРВИ и пневмонией в Челябинской области опустилась ниже эпидпорога

03.03.20 15:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 марта. Interfax-Russia.ru - Эпидемия заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Челябинской области пошла на спад, уровень заболеваемости опустился ниже эпидпорога на 4%, сообщила заместитель регионального управления Роспотребназора Светлана Лучинина на пресс-конференции в Челябинске во вторник.

"Всего за последнюю неделю зарегистрировано 26,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 22% и ниже эпидпорога на 4%. Снижение отмечено по всем возрастным группам. По взрослым на 30%, среди школьников - на 14%", - сказала Лучинина.

Вместе с тем, по ее информации, в девяти муниципалитетах сохраняется превышение эпидпорогов более чем на 20%.

"Поэтому областной оперативный штаб по профилактике гриппа рекомендовал сохранить ограничительные профилактические меры", - сказала замруководителя ведомства.

Она добавила, что в настоящее время на первое место по циркуляции вышел вирус гриппа В, на его долю приходится около 70% заболевших.

"Это непатогенный вирус гриппа, поэтому он не дает осложнений в виде воспаления легких. Поэтому у нас также на 18% за неделю уменьшилось число выявленных пневманий", - пояснила главный эпидемиолог области.

Кроме того, она добавила, режим эпидемии сохраняется в регионе также в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

"Это также вирусная инфекция, для предотвращения ее активного распространения действуют те же меры, что и для профилактики гриппа или ОРВИ. Поэтому мы пока рекомендуем сохранять ограничительные меры, действующие в период эпидемии", - пояснила Лучинина.

По ее данным, с начала эпидемии в регионе с признаками ОРВИ было госпитализировано 42 человека, вернувшихся из стран, где циркулирует коронавирус.

"Сейчас в больничных боксах находятся пятеро пациентов, четверо из них вернулись недавно из Италии. На сегодняшний день новый коронавирус ни у кого не был выявлен", - отметила главный эпидемиолог региона.

Она также уточнила, что в настоящее время под усиленное наблюдение попадают не только те, кто вернулся из Китая, но также из Ирана, Южной Кореи и Италии.

"Все списки прилетающих из этих стран мы передаем по месту жительства, чтобы медики взяли их под наблюдение. В случае проявления признаков ОРВИ они будут сразу же изолированы, если таких признаков не будет, через 10 дней после возвращения каждый будет все равно протестирован на коронавирус", - пояснила главный эпидемиолог области.

Отвечая на вопрос журналистов, она также отметила, что "у медиков нет задачи скрывать информацию о заболевании".

"Смысла скрывать информацию о появлении заболевания нет никакого, это даже чревато. В Италии молчали какое-то время, а потом сразу объявили о 200-300 заболевших. Есть алгоритм, по которому в случае выявления вируса, сразу же будет обследоваться весь круг контактных с заболевшим, а его ближайшие родственники будут изолированы на карантин", - добавила Лучинина.

Всего, по данным управления, с начала эпидемии под наблюдение были взяты более 660 человек, из них 269 - граждане Китая, а также 25 человек - жители региона, которые вернулись из поездок в Южную Корею или Италию.