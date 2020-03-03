Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест

03.03.20 15:29

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 марта. Interfax-Russia.ru - Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-главы ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита, передал во вторник корреспондент "Интерфакса".

"Суд внимательно проанализировал доводы сторон (...) и пришел к выводу, что заявленное стороной обвинения ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Израйлита следует отклонить и назначить ему домашний арест по месту проживания сроком на два месяца. Датой начала срока домашнего ареста следует считать 3 марта", - огласила решение судья Анжелика Морозова.

В обоснование такого постановления она указала на избыточность срока содержания Израйлита под стражей (более трех лет), а также его положительные характеристики: подсудимый имеет правительственные награды и активно занимался благотворительностью, он ранее не судим и не оказывал сопротивления следствию и суду.

"Суд принимает во внимание также то, что Израйлит обвиняется в совершении тяжких преступлений, но в данном случае, на данном этапе судебного разбирательства применение более мягкой меры пресечения возможно", - отметила судья.

Обвинение в свою очередь возражало против удовлетворения ходатайства о переводе Израйлита под домашний арест. По мнению представителей прокуратуры, нахождение Израйлита не в СИЗО может создавать препятствия для судебного разбирательства.

Бизнесмену инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (п."а" ч.3 ст.193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ), которые он, по версии следствия, совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту.

По словам адвокатов, в период судебного разбирательства выяснилось, что вменяемое их подзащитному преступление по 174 статье УК РФ (легализация денег, полученных преступным путем) было возбуждено по истечении срока давности совершения преступления. Кроме того, истек срок давности в отношении обвинения по некоторым эпизодам мошенничества.

Адвокат Сергей Азаров отметил, что Израйлит дал согласие на прекращение по истечению срока давности разбирательства в части завышения им цен на поставляемые для строительства материально-технические ресурсы.

При этом коммерсант сообщил, что будет добиваться оправдания по обвинению в поставке некачественных труб (основное обвинение), так как "дорожит своей репутацией честного человека".

"С учетом пересчета сроков содержания под стражей я провел 5 лет в СИЗО. (...) перспективы судебного разбирательства в отношении меня нет не только потому, что сроки давности совершения преступлений закончились, но и потому что доказательств в отношении моей виновности фактически нет. Многие свидетели в ходе допроса сообщили, что меня не знают. В моем управлении было порядка 50 компаний, я никому никаких поручений не давал. (...) Я хочу дойти до логического конца и установить правду", - в свою очередь обратился Израйлит к суду.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, предприниматели, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

В сентябре прошлого года адвокаты подсудимого подали ходатайство об исключении из дела доказательств, основанных на материалах спецдекларации, в удовлетворении которого суд отказал. После этого защита Израйлита обратилась за разъяснениями в Верховный суд России. Президиум ВС РФ 30 октября в постановлении указал на "категорический запрет" использовать для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы добровольно: сведения в спецдекларации являются налоговой тайной, иные (кроме налоговых) государственные и негосударственные органы и организации не вправе получать к ним доступ. Ходатайство об исключении было заявлено повторно, однако 12 ноября его снова отклонили.

Израйлит находился под стражей с 28 декабря 2016 года. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась.