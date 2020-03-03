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03.03.20 15:35

Тверская станет пешеходной 15 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

© РИА Новости. Максим Блинов
3 марта. Interfax-Russia.ru - Праздничная программа, посвященная годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдет 15 марта в центре Москвы на Тверской улице, которая в этот день станет пешеходной, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" во вторник.

"15 марта Тверская улица станет пешеходной. Здесь с 10:00 до 20:00 будет идти праздничная программа "Единый народ - единая страна!" На трех сценах для посетителей праздника будут выступать самые популярные отечественные исполнители и музыкальные коллективы - всего - более 130 музыкантов. Кроме того, на празднике выступят более 1000 артистов: танцоров и музыкантов казачьих коллективов, участников народных ансамблей и фолк-групп", - сказал собеседник агентства.

Официальная часть праздника пройдет с 12:30 до 14:00 на сцене на пересечении улиц Тверская и Моховая. Горожан поздравят известные политики, актеры, спортсмены и музыканты.

На Тверской улице гостей будет также ждать более 70 мастер-классов, реконструкции исторических событий. Кроме того, там развернется восемь спортивных площадок.

Мероприятие на Тверской состоится в рамках фестиваля "Крымская весна", который пройдет на 14 столичных площадках с 14 по 22 марта.

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