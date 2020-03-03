Хуснуллин: финансирование по трем нацпроектам полностью доведено до регионов

03.03.20 15:38

© РИА Новости. Владимир Песня

3 марта. Interfax-Russia.ru - Финансирование по национальным проектам "Доступное жильё и комфортная городская среда", "Безопасные и качественные дороги", а также комплексному плану развития магистральной инфраструктуры полностью доведено до регионов, сообщил курирующий нацпроекты вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Могу сказать, что на сегодняшний день из позитивных моментов: полностью доведено финансирование по всем проектам, в ежедневном режиме занимаемся в рамках рабочей группы. Полностью проверяем контрактацию вместе с регионами, полностью проверяем, кому что мешает", - сказал Хуснуллин во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он напомнил, что для контроля реализации нацпроекта в области строительства был создан координирующий орган в виде штаба. "В ежедневном режиме работаем в рабочем порядке, раз в неделю собираемся на селекторное совещание. Огромное количество вопросов. Сократили время принятия решений и обмена информацией", - добавил Хуснуллин.

Согласно опубликованной на прошлой неделе правительством информации, за Хуснуллиным закреплено кураторство нацпроектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Кроме того, наравне с вице-премьером Викторией Абрамченко он стал куратором нацпроекта "Экология", а вместе с вице-премьером Юрием Борисовым - комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На 4 марта намечено совещание Путина с членами правительства РФ, основной темой которого станет реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладом по этому поводу выступит министр транспорта Евгений Дитрих.